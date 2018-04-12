В МИД считают необходимым решать проблемы с США путем переговоров

"Если есть проблемы, их нужно решать за столом переговоров. Если есть несогласие, то об этом, опять же, как принято было раньше, нужно говорить конструктивно", — сказала Захарова.

По ее словам, Россия открыта к конструктивному диалогу, не закрывала дверь. «И мы исходим из того, что потенциал, а самое главное — востребованность нормализации двусторонних отношений — это то, чего ждут люди и в России, и в США. И мне очень хочется, чтобы американские политики об этом тоже не забывали», — подчеркнула Захарова.