В МИД считают необходимым решать проблемы с США путем переговоров 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Проблемы между США и РФ нужно решать за столом переговоров, народы двух стран заинтересованы в нормализации отношений двух государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если есть проблемы, их нужно решать за столом переговоров. Если есть несогласие, то об этом, опять же, как принято было раньше, нужно говорить конструктивно", — сказала Захарова.
По ее словам, Россия открыта к конструктивному диалогу, не закрывала дверь. «И мы исходим из того, что потенциал, а самое главное — востребованность нормализации двусторонних отношений — это то, чего ждут люди и в России, и в США. И мне очень хочется, чтобы американские политики об этом тоже не забывали», — подчеркнула Захарова.