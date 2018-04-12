Поклонская высказалась о выходе Украины из СНГ

«Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет. Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту», — сказала Поклонская «Федеральному агентству новостей».

По ее словам, из находящихся в открытом доступе данных следует, что в 2016 году большинство украинцев выступали за сохранение членства в СНГ.