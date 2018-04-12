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Поклонская отреагировала на заявление Порошенко
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Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киеву "наплевать" на мнение простых украинцев, заявила депутат Государственной думы России Наталья Поклонская, комментруя слова Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ.
"Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий", — констатировала она в интервью ФАН.
По ее словам, следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей.
"Возникает вопрос, почему государство выступает против воли народа? — подчеркнула российский депутат. — Ответ прост — выполняют волю своих хозяев, а на народ им наплевать! Главное — счета и офшоры".
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