Захарова: есть основания полагать, что Скрипалей насильственно удерживают

"До сих пор никакого контакта у Скрипалей с внешним миром не было. В нарушение норм международного права нам так и не был предоставлен консульский доступ", — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль, которая пострадала при отравлении в Солсбери, отказалась от предложения России о помощи и не захотела видеться со своей двоюродной сестрой Викторией.

"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасениях, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном, насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии, по факту принуждения, насильственном, в некой инсценировке. Вопросов все больше, ответов нет никаких", — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Лондоне посчитало, что заявление Юлии Скрипаль укрепляет опасения в ее изоляции.