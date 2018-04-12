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Захарова: есть основания полагать, что Скрипалей насильственно удерживают
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Захарова: есть основания полагать, что Скрипалей насильственно удерживают 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти, передает РИА «Новости».
"До сих пор никакого контакта у Скрипалей с внешним миром не было. В нарушение норм международного права нам так и не был предоставлен консульский доступ", — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль, которая пострадала при отравлении в Солсбери, отказалась от предложения России о помощи и не захотела видеться со своей двоюродной сестрой Викторией.
"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасениях, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном, насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии, по факту принуждения, насильственном, в некой инсценировке. Вопросов все больше, ответов нет никаких", — подчеркнула Захарова.
Ранее посольство России в Лондоне посчитало, что заявление Юлии Скрипаль укрепляет опасения в ее изоляции.
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