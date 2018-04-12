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Заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля предложили провести 18 апреля
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Заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля предложили провести 18 апреля 

Мир24 1 час назад
Великобритания предлагает 18 апреля провести заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпреда королевства при ООН Карен Пирс.
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