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Заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля предложили провести 18 апреля
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Заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля предложили провести 18 апреля
Мир24
1 час назад
Комментарии
Великобритания
предлагает 18 апреля провести заседание
Совета Безопасности ООН
по делу об отравлении бывшего полковника
ГРУ
Сергея Скрипаля
и его дочери Юлии, сообщает
РИА «Новости»
со ссылкой на постпреда королевства при
ООН
Карен Пирс
.
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