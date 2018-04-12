Ситуацию вокруг «дела Скрипаля» в нашем МИД назвали абсурдной 

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Генпрокуратура раскроет подробности дел Литвиненко и Березовского

Посольство РФ сомневается в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль

Владимир Путин и канцлер Германии по телефону обсудили ситуацию в Сирии