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Ситуацию вокруг «дела Скрипаля» в нашем МИД назвали абсурдной
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Ситуацию вокруг «дела Скрипаля» в нашем МИД назвали абсурдной 

Авторадио 1 час назад
Ситуация вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери абсурдна и лишь вызывает вопросы, на которые власти Великобритании не собираются отвечать. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, у Москвы есть все основания предъявить Лондону обвинение в дезинформации и намеренном манипулировании общественным мнением. Об этом пишет РИА Новости. Как сообщалось ранее, дочь Скрипаля Юлия пришла в себя, но наши дипломаты не могут с ней связаться. Есть только официальное заявление пострадавшей, которое обнародовали британские власти. Достоверность документа вызывает сомнения у российских властей, добавила Мария Захарова.
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