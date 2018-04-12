Москва пообещала ответить на «садизм» Киева в отношении российских моряков

Захарова отметила, что цинизм Киева в отношении экипажа российского судна «Норд» граничит с садизмом. По ее словам, эти действия демонстрируют двуличие украинского руководства, передает РИА «Новости»

Киев уже третью неделю под надуманными предлогами фактически удерживает в качестве заложников экипаж российского судна «Норд», сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва следит за ситуацией вокруг добывающего песок судна российской компании Trans Services Maritime, арестованного Киевом.

Во вторник стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко . Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым

Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Эксперты уверены, что этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь.