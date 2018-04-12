США отменили намеченные консультации с РФ по культурной проблематике 

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РФ подключится к ситуации вокруг задержанного в Одессе российского судна

Кандидат в госсекретари США пообещал добиться пересмотра ядерной сделки с Ираном

Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы после публикаций в СМИ о его "владениях"