США отменили намеченные консультации с РФ по культурной проблематике 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вашингтон отменил назначенные на 11-12 апреля российско-американские консультации по культурно-гуманитарной проблематике. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз привлекаем внимание к крайне необязательному поведению администрации США в том, что касается организации мероприятий двустороннего диалога. Очередной пример — решение Вашингтона отменить назначенные на 11-12 апреля российско-американские консультации по культурно-гуманитарной проблематике", — сказала дипломат.