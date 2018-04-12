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У России есть ряд вопросов к докладу ОЗХО по отравлению Скрипалей
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У России есть ряд вопросов к докладу ОЗХО по отравлению Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У России есть ряд вопросов к докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ряд положений отчета ОЗХО «вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе, с британской стороной».
"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы", — сказала официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, Россия не будет доверять каким-либо выводам в отношении «дела Скрипаля» до тех пор, «пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО, ко всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту».
"Это не вопрос веры, это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном. Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании", — отметила она.
В четверг эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество. При этом они не стали публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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