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Захарова: создается впечатление, что Скрипаль хотят спрятать от контактов
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Захарова: создается впечатление, что Скрипаль хотят спрятать от контактов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Создается впечатление, что Юлию Скрипаль хотят надежно спрятать от любых контактов, в связи с этим появляется все больше вопросов к Лондону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"До сих пор никакого контакта у Скрипалей с внешним миром не было. В нарушение норм международного права нам так и не был предоставлен консульский доступ", — сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, заявление Юлии Скрипаль, распространенное накануне Скотланд-Ярдом, «составлено таким образом, чтобы подкрепить именно официальное заявление британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром».
"Удивляет тезис о некоем доступе к друзьям и семье. Ведь никто из цитируемых в британской и российской прессе родственников Скрипалей таких контактов не поддерживает. Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая с ней мать Сергея, у пострадавших нет. С какой семьей тогда общается Юля? И уж тем более странно выглядит тезис «никто не говорит от моего имени», — пояснила Захарова.
"Последнее развитие событий все больше укрепляет нас в опасениях, что речь идет об изоляции российской гражданки. У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном, насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии, по факту принуждения, насильственном, в некой инсценировке. Вопросов все больше, ответов нет никаких", — подчеркнула Захарова.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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