Власти Британии ведут пропагандистскую кампанию против России, заявили в МИД

«Эта массированная пропагандистская кампания с задействованием всех видов средств массовой информации и коммуникации прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании», — указала Захарова.

По её словам, Лондон развернул целенаправленную кампанию по искажению действительности.

«В ход были брошены все силы и средства пропагандистского ремесла. Такую явную, шитую белыми нитками кампанию давно мы не видели, по крайней мере, такого масштаба и беспринципности действий», — сказал представитель российского МИД.