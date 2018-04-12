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Власти Британии ведут пропагандистскую кампанию против России, заявили в МИД
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Власти Британии ведут пропагандистскую кампанию против России, заявили в МИД 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Власти Великобритании ведут массированную пропагандистскую кампанию против России, используя с этой целью СМИ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА «Новости».
«Эта массированная пропагандистская кампания с задействованием всех видов средств массовой информации и коммуникации прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании», — указала Захарова.
По её словам, Лондон развернул целенаправленную кампанию по искажению действительности.
«В ход были брошены все силы и средства пропагандистского ремесла. Такую явную, шитую белыми нитками кампанию давно мы не видели, по крайней мере, такого масштаба и беспринципности действий», — сказал представитель российского МИД.
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