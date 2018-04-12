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МИД России выразил недоверие докладу ОЗХО по делу Скрипалей
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МИД России выразил недоверие докладу ОЗХО по делу Скрипалей 

Говорит Москва 1 час назад
По словам Захаровой, пока российские специалисты не получат доступ к материалам экспертизы, Россия не будет доверять никаким выводам.
Официальный представитель МИДа также отметила, что у Москвы есть все основания обвинить Лондон в манипулировании общественным мнением.
Ранее сегодня стало известно, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери и передали отчёт Лондону. Специалисты Организации по запрещению химоружия подтвердили использование химического вещества для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. При этом эксперты прямо не называют яд, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь. Эта информация содержится в закрытой части доклада, которая доступна только странам-членам ОЗХО.
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