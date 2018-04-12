Захарова: Лондон пытается скрыть улики по «делу Скрипаля» 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Улики по «делу Скрипалей» пытаются скрыть и запутать «историю от начала до конца», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Хотела бы еще раз обратить внимание, что задержка с публикацией информации о животных и подтверждения, что они погибли от обезвоживания или были просто уничтожены, я хотела бы напомнить, что эта информация была скрыта именно британскими СМИ — была доступна BBC, но они ее скрыли, — это еще одно косвенное подтверждение того, что улики пытаются скрыть и делают все, чтобы запутать всю историю от начала и до конца", — заявила Захарова на брифинге в четверг.
Ранее британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщило РИА Новости, что морские свинки были найдены умершими от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Один кот, по всей видимости, сбежал из оцепленного дома, его судьба пока неизвестна.