Захарова: Лондон пытается скрыть улики по «делу Скрипаля»

"Хотела бы еще раз обратить внимание, что задержка с публикацией информации о животных и подтверждения, что они погибли от обезвоживания или были просто уничтожены, я хотела бы напомнить, что эта информация была скрыта именно британскими СМИ — была доступна BBC, но они ее скрыли, — это еще одно косвенное подтверждение того, что улики пытаются скрыть и делают все, чтобы запутать всю историю от начала и до конца", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Ранее британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщило РИА Новости, что морские свинки были найдены умершими от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Один кот, по всей видимости, сбежал из оцепленного дома, его судьба пока неизвестна.