Британия планирует 18 апреля провести встречу СБ ООН по докладу ОЗХО 

ООН, 12 апр — РИА Новости. Великобритания планирует 18 апреля провести встречу Совета Безопасности ООН по докладу Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери, после рассмотрения доклада исполнительным советом ОЗХО, заявила постпред страны при ООН Карен Пирс.
"Великобритания попросила гендиректора ОЗХО созвать встречу исполнительного совета в следующую среду (18 апреля). В Нью-Йорке мы запросили встречу Совета Безопасности ООН на следующей неделе, которая, скорее всего, пройдет в среду вечером", — сказала Пирс журналистам в ООН.