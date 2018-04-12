МИД заявил о новой стратегии Лондона

Лондон опробовал новую стратегию информационной войны, заявили в МИД

"В полном объеме в этом деле была опробована новая стратегия информационной войны — постоянные информационные вбросы и сомнительные утечки. Обратите внимание на крайнюю скупость комментариев именно официальных лиц, представляющих следственные органы по этому делу", — заявила она на брифинге в четверг.

Она отметила, что британцы объясняют это тем, что следствие имеет "крайне конфиденциальную, засекреченную природу".

"Каким образом тогда едва ли не каждый день в СМИ Великобритании всех жанров и калибров со ссылкой на близкие к следствию источники сливались все новые и новые версии произошедшего? Так получается, что не такой и закрытый характер у этого следствия или же работают в британских следственных органах люди, плохо знакомые с понятием государственной тайны? Ко второму у меня есть вопросы. Мне кажется, тайну там хранить умеют", — отметила она.

По ее словам, это позволяет предположить, что "утечки, которые происходили постоянно и происходят до сих пор, имеют абсолютно сознательный характер". Она обратила внимание, что утечки при этом никто из официальных властей не комментировал и не опровергал.

"Почему мы говорим, что это совершенно такой новый почерк? В этом деле СМИ Британии выполняли функцию пресс-служб правительственных органов этого государства", — добавила она.

Захарова предположила, что это можно было бы списать на непрофессионализм, но "мы все прекрасно знаем, как умеют работать британцы в том числе в информационной среде".

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство Москва это категорически отрицает.