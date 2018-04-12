Захарова назвала триллером дело Скрипаля

«Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней мать Сергея Викторовича (Скрипаля. — RT) у пострадавших нет. С какой семьёй тогда общается Юлия? Тем более странно выглядит тезис: «Никто не говорит от моего имени». Знаете, если раньше это начиналось, как детектив, то теперь это становится на наших глазах просто триллером», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что в Скотлнде-Ярде работают настоящие профессионалы.

«Они неоднократно доказывали и Великобритании , и всему миру свой профессиональный уровень. Но как не задаться вопросом, почему письмо девушки публикуется именно Скотленд-Ярдом», — добавила она.

Захарова отметила, что последнее развитие событий всё больше укрепляет Россию в опасениях, что речь идёт об «изоляции российской гражданки».

11 апреля британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором она утверждает, что находится в безопасности, но просит свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

В посольстве России выразили сомнения в подлинности данного заявления.

Подробнее — в материале RT.