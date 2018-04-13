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Постпредство РФ сообщило время проведения запрошенного Москвой заседания СБ ООН по Сирии
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Постпредство РФ сообщило время проведения запрошенного Москвой заседания СБ ООН по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу по запросу России заседание по ситуации вокруг Сирии. Как заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).
"13 апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке», — сообщил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. Он уточнил, что встреча должна начаться в 17:00 мск.
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