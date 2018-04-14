РФ на заседании СБ ООН представит факты по ракетному удару

Она также прокомментировала французскую позицию: «Почему Париж молчал столько лет, если Дамаск с 2013 года вел секретную разработку химического оружия». Эту информацию Захарова нашла в секретном докладе Франции , который недавно был опубликован.

Так как этот ракетный удар, по словам Марии Захаровой, поставил под вопрос цивилизованное общение государств.