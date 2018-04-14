РФ на заседании СБ ООН представит факты по ракетному удару 

Она также прокомментировала французскую позицию: «Почему Париж молчал столько лет, если Дамаск с 2013 года вел секретную разработку химического оружия». Эту информацию Захарова нашла в секретном докладе Франции, который недавно был опубликован.
На срочном заседании Совбеза ООН Россия предоставит всем участникам данные по ракетным ударам США, Великобритании и Франции. «Совет Безопасности должен полностью рассмотреть эту ситуацию», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Так как этот ракетный удар, по словам Марии Захаровой, поставил под вопрос цивилизованное общение государств.