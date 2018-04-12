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В МИД России усмотрели сознательный характер утечек по делу Скрипаля
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В МИД России усмотрели сознательный характер утечек по делу Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что частые утечки информации о деле отравленного в Солсбери экс-полковника Сергея Скрипаля носят сознательный характер, передает РИА «Новости».
"Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек", — сказала Захарова.
Ранее Захарова заявляла, что власти Великобритании ведут массированную пропагандистскую кампанию против России, используя с этой целью СМИ и потворствуя искажению действительности.
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