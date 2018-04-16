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Пентагон обвинил РФ в дезинформации по Сирии
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Пентагон обвинил Россию в «кампании дезинформации» после ударов по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт утверждает, что в связи с Сирией началась "кампания дезинформации" со стороны РФ, а число "российских троллей" выросло за сутки на 2000%.
"Как министр обороны (Джеймс) Мэттис заявил прошлым вечером, что российская кампания по дезинформации уже началась. Число "российских троллей" выросло за последние 24 часа на 2000%", — сказала она журналистам на брифинге.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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Комментарии22  Ещё 9 источников 
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