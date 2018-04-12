Москва обвинила Вашингтон в информационных вбросах 

Президент США не один раз выступал против дезинформации, но теперь сам поддерживает вбросы недостоверных, так называемых фейковых новостей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова:
«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска. Их объектом становится и Россия, якобы защищающая режим Асада и соответственно разделяющая ответственность за его преступления. Мало того, это звучит из уст в том числе руководства Соединенных Штатов Америки, в первую очередь президента США, который одним из первых своих шагов заявил «крестовый поход» против фейков, против информационных вбросов, против информации, которая служит не целям информирования, а целям дезинформации».