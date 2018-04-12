Милитаристские заявления США грозят опасной эскалацией — МИД РФ

"Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска . Их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и соответственно, разделяющая ответственность за его «преступления». Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что «никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей».

По словам Захаровой, Россия не стремится к эскалации, но и не будет поддерживать «лживые обвинения».