СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Россия призывает международное сообщество серьезно задуматься над возможными последствиями обвинений и угроз, которые сегодня звучат со стороны руководства США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска. Их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и соответственно, разделяющая ответственность за его «преступления». Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества серьезно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий", — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что «никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей».
По словам Захаровой, Россия не стремится к эскалации, но и не будет поддерживать «лживые обвинения».
"Рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено уставом ООН", — заключила она.