Британские СМИ выполняют роль пресс-службы правительства — МИД РФ

МИД РФ отметили, что постоянные утечки в СМИ в связи с «делом Скрипаля » стали уже системными и имеют абсолютно сознательный характер.

Британские СМИ в ситуации вокруг «дела Скрипаля» по сути выполняют роль пресс-службы правительства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, постоянные утечки в СМИ в связи с «делом Скрипаля» стали уже системными и имеют абсолютно сознательный характер.

«Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур», — сказала Захарова.