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Британские СМИ выполняют роль пресс-службы правительства — МИД РФ
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Британские СМИ выполняют роль пресс-службы правительства — МИД РФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В МИД РФ отметили, что постоянные утечки в СМИ в связи с «делом Скрипаля» стали уже системными и имеют абсолютно сознательный характер.
Британские СМИ в ситуации вокруг «дела Скрипаля» по сути выполняют роль пресс-службы правительства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, постоянные утечки в СМИ в связи с «делом Скрипаля» стали уже системными и имеют абсолютно сознательный характер.
«Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур», — сказала Захарова.
Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента в британском Солсбери, где отравились Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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