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Захарова удивилась пятилетнему молчанию Франции о химоружии в Сирии
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Захарова удивилась пятилетнему молчанию Франции о химоружии в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала доклад французских властей, в котором говорится о секретной программе Сирии по химоружию с 2013 года, передает РИА «Новости».
"Согласно этому докладу, я бегло с ним ознакомилась, еще раз подчеркиваю, это секретный доклад Франции, который был только что опубликован. Согласно этому докладу, Дамаск с 2013 года ведет некие секретные программы по производству химического оружия. Так где была Франция, где были официальные представители французского МИДа, Минобороны, президента? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?", — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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