Захарова: за месяц после инцидента в Солсбери никто так и не увидел Скрипалей 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Никто так и не увидел ни экс-полковника Сергея Скрипаля, ни его дочь Юлию даже спустя более чем месяц после их отравления. На это указала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошло уже больше месяца, но до сих пор их [Скрипалей] никто не видел, — отметила дипломат. — Нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь ни СМИ, ни российской стороне. Хотя РФ отправляла британской стороне ноты для того, чтобы ей была предоставлена такая возможность".