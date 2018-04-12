Утечки по «делу Скрипалей» имеют сознательный характер, заявили в МИД 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Постоянные утечки в связи с «делом Скрипаля» имеют абсолютно сознательный характер, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек", — сказала Захарова.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.