Утечки по «делу Скрипалей» имеют сознательный характер, заявили в МИД

"Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек", — сказала Захарова.