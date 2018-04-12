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Захарова указала на нарушение устава ООН со стороны США и Франции
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Захарова указала на нарушение устава ООН со стороны США и Франции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Сама по себе угроза применения силы против страны — члена ООН является грубым нарушением Устава этой организации», — цитирует ТАСС ее заявление. По словам директора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, угроза ударов по САР прозвучали со стороны США и Франции. «На самом высоком уровне — от президентов США и Франции — прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии», — отметила она.
"Именно в этой организации (ООН — прим. «РГ»), подтверждая ее легитимность, так активно делает заявления американский постпред при ООН (Никки Хейли — прим. «РГ»), — сказала Захарова. — На фоне заявлений, которые мы слышим из уст постпреда США, хотелось бы услышать ответ на вопрос: насколько легитимной является угроза применения силы в отношении суверенного государства? Мы уже не говорим о том, какой путь прошла Сирия в борьбе с международным терроризмом и отстаивании своего суверенитета".
Ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.
Обстановка накалилась в минувший понедельник, когда президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.
Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав заявление в своем Twitter. Впрочем, сегодня американский лидер был более сдержан на этот счет. «Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще не так скоро!» — написал он в своем микроблоге.
По некоторым данным, британские ВВС находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Речь идет о вероятности применения Лондоном базирующихся на Кипре самолетов. «У нас есть самолеты на Акротири (база ВВС Великобритании на Кипре — прим. „РГ“). Мы готовы», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом газеты The Times неназванный представитель британского правительства.
Ранее говорилось о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии без одобрения британского парламента. В частности, она распорядилась, чтобы британские подводные лодки выдвинулись к берегам ближневосточного государства на расстояние ракетного удара.
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