МИД: Британские власти ведут пропагандистскую кампанию против России 

«Эта массированная пропагандистская кампания с задействованием всех видов средств массовой информации и коммуникации прекрасно вписывается в антироссийскую стратегию Великобритании. Власти этой страны буквально развернули целенаправленную кампанию по искажению действительности», — передает РИА Новости слова Захаровой.
По ее словам, «в ход были брошены все силы и средства пропагандистского ремесла». «Такую явную, сшитую белыми нитками кампанию давно мы не видели, по крайней мере, такого масштаба и беспринципности действий», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Директор департамента информации и печати МИД РФ напомнила о многочисленных утечках по так называемому «делу Скрипаля». «Постоянные утечки носят абсолютно сознательный характер… Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур, той самой информации, которая появляется в качестве утечек», — заявила Захарова.
"Прошло уже больше месяца, но до сих пор их (экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию — прим. «РГ») никто не видел, — удивилась представитель МИД России. — Нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь ни СМИ, ни российской стороне. Хотя РФ отправляла британской стороне ноты для того, чтобы ей была предоставлена такая возможность".