Захарова заявила, что милитаристские заявления США угрожают крайне опасной эскалацией

«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска , их объектом становится и Российская Федерация , якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его „преступления“, — сказала Захарова.

По её словам, МИД России призывает всех ответственных членов международного сообщества серьёзно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий.

»Никто не уполномачивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей», — добавила Захарова.

Она отметила, что Россия не стремится к эскалации и рассчитывает, что у западных партнёров «хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы».