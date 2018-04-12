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Захарова заявила, что милитаристские заявления США угрожают крайне опасной эскалацией
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Захарова заявила, что милитаристские заявления США угрожают крайне опасной эскалацией 

RT на русском 1 час назад
«Из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией. Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, их объектом становится и Российская Федерация, якобы защищающая режим Асада и, соответственно, разделяющая ответственность за его „преступления“, — сказала Захарова.
По её словам, МИД России призывает всех ответственных членов международного сообщества серьёзно задуматься над возможными последствиями таких обвинений, угроз и тем более планируемых действий.
»Никто не уполномачивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей», — добавила Захарова.
Она отметила, что Россия не стремится к эскалации и рассчитывает, что у западных партнёров «хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы».
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда американские военные могут нанести удар по Сирии.
RT на русском: последние новости
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