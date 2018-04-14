Захарова: В Сирии Запад нагло нарушил международное право

«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску », — отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

"Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованному только что якобы секретному докладу соответствующих госструктур и секретных служб Франции , стали материалы средств массовой информации и социальных сетей", — подчеркнула Захарова, добавив, что на СМИ хотя бы лежит за то, что они публикуют, а достоверность материалов, размещенных в социальных сетях, вообще невозможно проверить.

"Все помнят начало бомбардировок Ирака , тогда подставили госсекретаря Колина Пауэла , дав ему пробирку, сегодня таких дураков больше нет, кто бы мог прийти в Совбез и показать какие-то пробирки. Этими дураками назначили собственные американские, британские, французские и вообще в принципе европейские СМИ", — заявила Захарова.

Представитель МИД отметила странность в поведении французских властей. «Я бегло ознакомилась с секретным докладом Франции, который был только что опубликован, согласно которому Дамаск с 2013 года ведет некие секретные программы по производству химического оружия. Так где была Франция, где были официальные представители французского МИД, Минобороны , где был постпред Франции в Совете Безопасности ООН? Почему же они молчали все это время? Почему столько лет скрывалась информация?» — заявила Захарова.

По мнению Захаровой, «важно будет собрать данные о том, как за эту ночь вырос рейтинг президентов Трампа, Макрона и других, кто присоединился к этой абсолютно неправомочной, неправомерной и беззаконной акции».