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В МИДе России прокомментировали удар по Сирии
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В МИДе России прокомментировали удар по Сирии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает ракетынй удар по Сирии, осуществленный США, Францией и Британией грубым и наглым нарушением норм международного права, сообщает РИА "Новости".
"Происходит нарушение международного права, грубое и наглое", — сказала она.
Ранее в Совфеде рассказали об ответе на удары США по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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