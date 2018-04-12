МИД обвинил США в грубом нарушении устава ООН

В МИД также обратили внимание на то, что удар Израиля по базе в Сирии совпал с активизацией в том районе террористов ИГ , передает РИА «Новости»

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.

Напомним, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.