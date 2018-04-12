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В МИДе РФ назвали грубым нарушением международного права угрозы США в адрес Сирии
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В МИДе РФ назвали грубым нарушением международного права угрозы США в адрес Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
«Никто не уполномачивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна — мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнёров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы», — заявила Захарова.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. В российском Минобороны считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по арабской республике.
Сегодня президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что никогда не говорил о сроках атаки по Сирии. По его словам, это может произойти «как очень скоро, так и совсем не скоро».
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