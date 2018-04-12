В МИДе РФ назвали грубым нарушением международного права угрозы США в адрес Сирии

«Никто не уполномачивал западных руководителей брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна — мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнёров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы», — заявила Захарова.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. В российском Минобороны считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по арабской республике.