Посол РФ в Японии назвал «постыдной акцией» удар США по Сирии 

Ракетный удар западной коалиции по сирийским объектам в посольстве РФ в Японии назвали военной агрессией и постыдной акцией США и их союзников. Соответствующее заявление главы диппредставительства Михаила Галузина было распространено среди журналистов в Токио.
"Очередная постыдная акция США и их союзников! Ракетные удары по Сирии без санкции СБ ООН и без заключения со стороны ОЗХО по вопросу о применении химоружия в Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. «РГ») и Ан Нусры (запрещена в РФ — прим. «РГ»), против которых сражается сирийская армия", — отметил посол. По словам Галузина, «мир опять страдает от маниакального стремления США к разрушительному „лидерству“.
Напомним, что сегодня США, Великобритания и Франция начали совместную военную операцию против Сирии. Поводом для ударов по сирийским объектам стал якобы инцидент в сирийском городе Дума, где, по утверждениям западной коалиции, было применено химическое оружие.
Ранее в российском МИДе также раскритиковали действия Вашингтона и его союзников.
Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку ударам Запада по САР. „Распространение и использование химического оружия абсолютно неприемлемо“, — заявил журналистам руководитель японского правительства. Он уточнил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским объектам японская сторона расценивает в качестве меры, направленной на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации в САР.