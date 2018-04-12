Ещё
Лавров 20 апреля встретится с главой МИД Австрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров 20 апреля встретится с главой МИД Австрии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль 19-20 апреля посетит Москву, на 20 апреля намечены переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Девятнадцатого-двадцатого апреля Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В ходе намеченной на 20 апреля встречи с Сергеем Лавровым планируется обсудить актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая график предстоящих двусторонних контактов, состояния политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей", — сказала она.
Захарова напомнила, что сейчас проводится российско-австрийский перекрестный год музыки и культурных маршрутов.
Также стороны обсудят совместные усилия по борьбе с международным терроризмом и урегулирование ситуации в Сирии, на Ближнем Востоке. Стороны могут обсудить и сотрудничество с Евросоюзом в свете предстоящего председательства Австрии в Совете ЕС.
РИА Новости: последние новости
Лондон опробовал новую стратегию информационной войны, заявили в МИД Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии70
Россия определилась с украинской трубой148
Британия созывает СБ ООН121
Что Россия может сделать Западу165
Меркель определилась с атакой по Сирии166
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение