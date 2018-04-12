Лавров 20 апреля встретится с главой МИД Австрии

"Девятнадцатого-двадцатого апреля Москву с рабочим визитом посетит федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В ходе намеченной на 20 апреля встречи с Сергеем Лавровым планируется обсудить актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая график предстоящих двусторонних контактов, состояния политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей", — сказала она.

Захарова напомнила, что сейчас проводится российско-австрийский перекрестный год музыки и культурных маршрутов.