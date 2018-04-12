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В ОЗХО рассказали, когда приступят к работе в Сирии
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В ОЗХО рассказали, когда приступят к работе в Сирии 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнут работу в Сирии в субботу, 14 апреля. Об этом сообщили в самой организации.
Решение о том, что в Сирию отправится миссия ОЗХО, было принято 10 апреля. Эксперты на месте займутся расследованием инцидента, который якобы произошел в городе Дума 7 апреля. Ряд источников, включая организацию «Белые каски», сообщил, что в этот день произошла химическая атака, в результате которой погибли десятки мирных жителей, напоминает ТАСС.
В российских Минобороны и МИД всячески опровергают эту информацию.
"После прибытия экспертов ОЗХО на место они проведут соответствующий сбор фактов, установят, что там реально происходило. Уверен, что эта версия, которую усиленно насаждают США и их советники мировому сообществу, просто рассыпется", — заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Напомним, США и ряд стран-союзников угрожают нанести ракетные удары по Сирии в связи с якобы организованной местными властями химатакой.
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