Британия созывает СБ ООН

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Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Власти Великобритании объявили о созыве Совета безопасности ООН на следующей неделе из-за доклада ОЗХО по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солбери, сообщается в твиттере постпредства страны.
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«Мы ожидаем, что заседание состоится на следующей неделе», — сообщили в твиттере постпредства.
Ранее в ОЗХО выяснили, чем отравили Скрипалей и опубликовали доклад об инциденте — он также был передан британским властям. Также глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон ранее резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям.
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