Нужно больше доказательств: СМИ узнали от отказе Британии от удара по Сирии

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.

Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате».

Сирийское решение Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято «к концу дня». Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: «Ничего не исключено».

"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН ", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

"Серьезные последствия"

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.

В конце прошлой недели многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Информация появилась на некоторых оппозиционных интернет-порталах, а также на катарском телеканале «Аль-Джазира». Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек. Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск , который, в свою очередь, опроверг сообщения в химатаке.

Российский МИД назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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