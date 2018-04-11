Нужно больше доказательств: СМИ узнали от отказе Британии от удара по Сирии 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране, сообщает газета Times.
"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.
Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в «быстрой расплате».
Сирийское решение Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.
"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято «к концу дня». Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: «Ничего не исключено».
В ответ на угрозы из окружения президента США глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил об обязательствах России перед Сирией.
"Знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН", — заявил Лавров на брифинге в Москве.
"Серьезные последствия"
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.
"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", — сказал Небензя.
"Химатака" в сирийской Думе
В конце прошлой недели многие западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. Информация появилась на некоторых оппозиционных интернет-порталах, а также на катарском телеканале «Аль-Джазира». Со ссылкой на боевиков они утверждали, что сирийская армия якобы сбросила в городе бомбу с хлором, от которой погибли несколько десятков человек. Страны Запада безоговорочно возложили ответственность на официальный Дамаск, который, в свою очередь, опроверг сообщения в химатаке.
Российский МИД назвал целью вбросов о подобном применении отравляющих веществ намерение выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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