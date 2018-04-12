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МИД: Лондон ведет массированную пропагандистскую кампанию против России
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МИД: Лондон ведет массированную пропагандистскую кампанию против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ: БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ ВЕДУТ МАССИРОВАННУЮ ПРОПАГАНДИСТСКУЮ КАМПАНИЮ ПРОТИВ РФ, ИСПОЛЬЗУЯ С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ СМИ И ПОТВОРСТВУЯ ИСКАЖЕНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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