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Захарова прокомментировала угрозы в адрес Сирии
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Захарова: угрозы применения силы против Сирии грубо нарушают устав ООН 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Угрозы применения силы против Сирии являются грубым нарушением Устава ООН. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сама по себе угроза применения силы против страны — члена ООН является грубым нарушением Устава этой организации, — сказала дипломат. — Именно в этой организации, подтверждая ее легитимность, так активно делает заявления американский постпред при ООН [Никки Хейли]".
Экстремистские группировки намерены сорвать мирный процесс в Сирии и готовы прибегнуть к крайним мерам, добавила Мария Захарова.
"На фоне успехов переговорных методов урегулирования ситуации в Восточной Гуте, которые позволили сохранить тысячи жизней простых сирийцев, максимально активизировались экстремисты. Они явно не заинтересованы в таком решении, также активизировались их спонсоры, готовые, как показывает практика, на самые радикальные действия ради реализации в Сирии своих интересов, которые не имеют ничего общего с подлинными интересами сирийского народа", — сказала она
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