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Помпео назвал Россию угрозой для США
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Помпео назвал Россию угрозой для США 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com © Ron Sachs
Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что Россия является угрозой для Соединённых Штатов и отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания в отношении Москвы.
«Действия этой администрации ясно показывают, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа, по праву, определила Россию как угрозу для нашей страны», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые приводит The Washington Post.
При этом он отметил, что США должны также продолжать «сложную дипломатию» с Россией.
Также, выступая в конгресс, он заявил, что госдепартамент в случае его утверждения будет проводить новую политику, направленную на сдерживание России.
Ранее Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством и призвал к жёстким мерам в отношении Дамаска.
RT на русском: последние новости
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