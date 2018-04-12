Помпео назвал Россию угрозой для США

Директор ЦРУ , кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что Россия является угрозой для Соединённых Штатов и отметил, что Вашингтон будет проводить политику сдерживания в отношении Москвы

«Действия этой администрации ясно показывают, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа, по праву, определила Россию как угрозу для нашей страны», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые приводит The Washington Post.

При этом он отметил, что США должны также продолжать «сложную дипломатию» с Россией.

Также, выступая в конгресс, он заявил, что госдепартамент в случае его утверждения будет проводить новую политику, направленную на сдерживание России.