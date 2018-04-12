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Британия запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО о «деле Скрипаля»
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Британия запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО о «деле Скрипаля» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «делу Скрипаля», следует из сообщения постпредства Британии при ООН в Twitter.
«Соединенное королевство запросило проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Мы ожидаем, что оно состоится на следующей неделе», — указано в сообщении.
Ранее ОЗХО опубликовала доклад, где специалисты организации подтвердили выводы Великобритании о том, что экс-полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которую ранее выписали из больницы в Солсбери, были отравлены нервнопаралитическим веществом.
Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Позже Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия в свою очередь назвала подобные обвинения бездоказательными.
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