Британия запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО о «деле Скрипаля» 

Великобритания запросила проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «делу Скрипаля», следует из сообщения постпредства Британии при ООН в Twitter.
«Соединенное королевство запросило проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Мы ожидаем, что оно состоится на следующей неделе», — указано в сообщении.
Ранее ОЗХО опубликовала доклад, где специалисты организации подтвердили выводы Великобритании о том, что экс-полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которую ранее выписали из больницы в Солсбери, были отравлены нервнопаралитическим веществом.