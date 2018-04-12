Британия запросила проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО о «деле Скрипаля»

«Соединенное королевство запросило проведение заседания СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Мы ожидаем, что оно состоится на следующей неделе», — указано в сообщении.

Ранее ОЗХО опубликовала доклад, где специалисты организации подтвердили выводы Великобритании о том, что экс-полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которую ранее выписали из больницы в Солсбери, были отравлены нервнопаралитическим веществом.