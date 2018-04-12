Константин Косачев назвал провокацией арест судна «Норд»

Эти вопиющие действия украинских властей против судов другого государства выглядят актами откровенного пиратства. Факт признания или непризнания Украиной территории Крыма в составе Российской Федерации абсолютно не влияет на обязательства Украины в рамках морского права, не давая правовых оснований для ареста судов и граждан другого государства по факту их пребывания в Крыму.

Со стороны российских властей предпринимаются все необходимые действия по освобождению граждан и собственности России. Возможно, следует рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности принимавших соответствующие решения должностных лиц Украины. Необходимо также принять меры по обеспечению безопасности судоходства в северо-восточной части Чёрного моря и в Азовском море силами нашего Черноморского флота.

Данная тема будет рассмотрена на ближайшем заседании Комитета Совета Федерации по международным делам 16 апреля. Вместе с представителями профильных министерств и ведомств обсудим юридические аспекты и наши дальнейшие шаги, в том числе, по парламентской линии. Об итогах рассмотрения сообщим дополнительно.