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ОЗХО выяснила, чем отравили Скрипалей, но название не сказала
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ОЗХО выяснила, чем отравили Скрипалей, но название не сказала 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В отчёте отмечается, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, отличается высокой чистотой, практически не имело примесей.
«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации», — говорится в докладе ОЗХО.
Специалисты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери, где был отравлен Скрипаль.
Запад обвиняет Россию в отравлении бывшего разведчика. Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
Президент Украины Петр Порошенко предложил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй помощь в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Посольство РФ также считает, что Юлию Скрипаль могут удерживать в Великобритании насильственно.
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