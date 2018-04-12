ОЗХО выяснила, чем отравили Скрипалей, но название не сказала

В отчёте отмечается, что вещество, которым был отравлен Скрипаль , отличается высокой чистотой, практически не имело примесей.

«Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации», — говорится в докладе ОЗХО

Специалисты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери, где был отравлен Скрипаль.

Запад обвиняет Россию в отравлении бывшего разведчика. Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Посольство РФ также считает, что Юлию Скрипаль могут удерживать в Великобритании насильственно.