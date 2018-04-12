Участники Саммита Америк встревожены

Хотя принятое президентом Трампом в последнюю минуту решение не поехать на открывающийся на этой неделе в столице Перу Лиме восьмой Саммит Америк, возможно, и было оправдано трагическими событиями в Сирии, для его латиноамериканских и карибских коллег оно оказалось обескураживающим. Вероятнее всего, они воспринимают это решение как подтверждение безразличного отношения г-на Трампа к этому региону. Его агрессивная риторика и непостоянная политика уже привели в беспорядок отношения между государствами всех Америк, а также вызывали замешательство у лидеров Западного полушария.

Некоторые решения Белого дома подвергаются критике как открыто враждебные по отношению к Латинской Америке, в том числе отданный Национальной гвардии приказ о перемещении своих сил к мексиканской границе, а также отказ от той программы, которая позволяет миллионам иммигрантов избежать депортации. Особое беспокойство вызывает одержимость президента Соединенных Штатов в отношении строительства стены вдоль американо-мексиканской границы. Кроме того, возмущение вызвала и высказанная администрацией Трампа угроза по поводу намерений в одностороннем порядке переписать правила международной торговли, ввести протекционистские тарифы и, возможно, отказаться от существующего уже в течение 25 лет Североамериканского соглашения о свободе торговли (NAFTA).

Шаги Вашингтона, направленные на возобновление бесполезной «войны против наркотиков», не приветствуется. То же самое можно сказать о возобновлении жесткого подхода к Кубе, отменяющего политику открытости президента Барака Обамы, о которой много говорилось во всем регионе и которая стала причиной проведения три года назад первого саммита с участием Рауля Кастро. Ожидается, что он тоже приедет в Лиму.

Из Белого дома последовало мало одобряющих жестов и инициатив, и поэтому неудивительно, что, по данным компании «Гэллап» (Gallup), лишь 16% жителей Латинской Амерки поддерживают Трампа, что намного меньше 62% поддержки, которые получил г-н Обама в первый год своего пребывания на посту президента.

Дальнейшему замутнению воды способствовала также обеспокоенность высокопоставленных чиновников администрации США по поводу растущей роли Китая в этом регионе, что вызвало в памяти неприятные воспоминания о давно прошедшем периоде, когда Вашингтон считал Латинскую Америку своим «задним двором». Многие люди в регионе задают вопрос: Возможно, новая и более «ястребиная» команда в области внешней политики в администрации США собирается возродить доктрину Монро, которая вновь предоставит Соединенным Штатам самовольно присвоенное право вторгаться в суверенитет этого региона?

Вашингтон уже настаивает на том, чтобы Латинская Америка сделала Соединенные Штаты своим «предпочтительным партнером», хотя при этом игнорируется то обстоятельство, что экономические и дипломатические связи этого региона уже диверсифицированы в глобальном масштабе и что сегодня Китай, а не Соединенные Штаты, являются самым крупным торговым партнером Южной Америки. Продвижение по этому пути будет оскорбительным даже для таких лидеров как аргентинец Маурисио Макри (Mauricio Macri) и чилиец Себастьян Пиньера (Sebastian Piñera), которые в прошлом были успешными предпринимателями, а сегодня они являются президентами своих стран.

Тем не менее, несмотря на общее замешательство и недоверие, вызванные политикой и намерениями Соединенных Штатов, почти все латиноамериканские правительства выбрали прагматический подход для отношений с Вашингтоном и пытаются приспособиться к своеобразным манерам Трампа, не уступая при этом его часто преувеличенным требованиям. Они не готовы пойти на риск, связанный с открытым разрывом отношений, что может привести к потере огромного и выгодного рынка Соединенных Штатов, а также к лишению доступа к американской торговле, инвестициям и технологиям.

Однако отказ г-на Трампа от поездки в Лиму оставляет этот регион в состоянии меньшей уверенности по поводу будущего отношений между Соединенными Штатами и Латинской Америкой. Да, это хорошая новость, что в Лиму поедет вице-президент Майк Пенс, однако это не то же самое, что присутствие самого г-на Трампа. Президенты стран Латинской Америки хотят иметь возможность установить контакт с президентом Соединенных Штатов, как это делали их предшественники на каждом саммите такого рода в течение четверти века.

Отсутствие г-на Трампа уменьшило вероятность того, что Соединенные Штаты и Латинская Америка смогут найти эффективный способ решения одного вопроса, где могут присутствуют некоторые признаки общей позиции — речь идет о той катастрофе, в которую погружается Венесуэла. Этот беспрецедентный по своим масштабам кризис — хотя с опозданием — стал причиной озабоченности почти всех государств в Америках. Он представляет собой важнейшее испытание способности Западного полушария предпринимать совместные действия, однако пока по этому вопросу удалось достичь лишь ограниченного согласия. Сделанное в августе прошлого года г-ном Трампом опрометчивое предположение о возможности «военного решения» сразу же было отвергнуто во всем регионе.

Встреча в Лиме предоставляет лидерам государств этого полушария редкую возможность обсудить лицом к лицу те проблемы, которые нужно решить для разработки последовательной региональный инициативы, реализация которой не по силам ни одному отдельно взятому государству региона. Речь идет об оказание давления на венесуэльский режим для того, чтобы он отказался от своей деструктивной экономической и социальной политики и создал значимые и открытые политические возможности.

Кроме того, требуются срочные действия со стороны правительств латиноамериканских стран для того, чтобы найти ответ на усиливающуюся миграцию из Венесуэлы. Только за последние два года 1 миллион венесуэльцев покинули свою страну. Это, конечно же, сложная задача, с учетом существующих расхождений во мнениях, отсутствия сотрудничества между Соединенными Штатами и Латинской Америкой, а также раскола внутри венесуэльской оппозиции.

И раньше было много причин для того, чтобы не ожидать ничего особенного от саммита в Лиме. До этой недели среди этих причин не числилось отсутствие г-на Трампа. Трудно предсказать появление такой возможности в ближайшем будущем для лидеров западного полушария, которую можно было бы использовать для достижения даже скромного прогресса в области сдерживания эрозии во внутриамериканских отношениях, а также для выработки совместного подхода для предотвращения дальнейшего разрушения Венесуэлы.

Питер Хаким (Peter Hakim), Майкл Шифтер (Michael Shifter) для The New York Times