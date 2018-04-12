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Борис Джонсон резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям
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Борис Джонсон резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям 

Газета.Ru 1 час назад
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что после экспертизы ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «отпали все сомнения». Об этом сообщает «Би-би-си».
Ранее стало известно, что экспертиза ОЗХО подтвердила позицию Британии применительно к отравлению Скрипалей. В публичной части доклада организации говорится, что речь идет о токсичном химическом веществе, однако слово «Новичок» в документе не фигурирует.
По словам Джонсона, Лондон запросил экспертизу ОЗХО, чтобы обеспечить «строгое соблюдение международных протоколов о химическом оружии».
"Не остается никаких альтернативных объяснений тому, кто несет ответственность — только у России есть средства, мотив и [соответствующая] история", — сказал британский министр.
Также известно, что у доклада ОЗХО есть и засекреченная часть, которую получили британские власти.
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