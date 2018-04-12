Путин подтвердил планы по Лунной программе

Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы

Во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ Путин утвердительно ответил на вопрос космонавтов, полетим ли на Луну.

"Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию.

"Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется. Надеюсь, что так оно и будет", — сказал он.

Путин также спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: "Очень!". Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".

Путин в День Космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".