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Путин подтвердил планы по Лунной программе
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Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы 

РИА Новости 1 час назад
Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы.
Во время посещения павильона "Космос" на ВДНХ Путин утвердительно ответил на вопрос космонавтов, полетим ли на Луну.
"Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять", — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию.
"Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется. Надеюсь, что так оно и будет", — сказал он.
Путин также спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: "Очень!". Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".
Путин в День Космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".
Медиагруппа "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером центра "Космонавтика и авиация" и начинает транслировать новости мировой космонавтики в режиме реального времени. Посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от корреспондентов РИА Новости на "бегущей строке" в зоне "Космический бульвар".
В рамках постоянной выставки посетители также увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.
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