Мария Захарова напомнила об итогах интервенции США в Ирак 

Директор департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства начала свой пост в соцсети с цитаты твита президента США Дональда Трампа, заявившего, что он никогда не говорил о сроках нанесения удара по Сирии.
"Никогда не говорил, когда состоится нападение на Сирию. Может быть очень скоро, а может быть и вообще не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты при моей Администрации проделали огромную работу по изгнанию ИГИЛ из региона. Где наше «Спасибо, Америка»?" — процитировала Мария Захарова заявление американского лидера.
"Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ", — подытожила официальный представитель МИД России.