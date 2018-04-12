Британия созывает заседание совета ОЗХО для обсуждения инцидента в Солсбери

В четверг ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", — говорится в заявлении.