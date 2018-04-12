ОЗХО передала доклад по «Новичку» России, заявил Джонсон 

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Скрипали, по просьбе Соединенного Королевства.
"В интересах прозрачности и потому что, в отличие от россиян, нам скрывать нечего, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его видеть, и передать полный доклад всем членам ОЗХО, включая Россию", — говорится в заявлении Джонсона, текст которого передан в РИА Новости.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.